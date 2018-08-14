Удар Эрдогана по Трампу, «пощечина» Петросяну и другие события дня

Главные события вторника

Эрдоган нанес ответный удар Трампу

В рамках ответа на меры США Эрдоган пообещал запретить импорт в страну электронных товаров американского производства, например, смартфонов iPhone, которые вполне могут быть заменены местным аналогом — Vestel Venus.

Немцы приехали в Крым

Немецкая делегация приехала в Крым для изучения инвестиционного потенциала Республики.

США устроили провокацию у Крымского моста

В воскресенье, 12 августа, в Черное море вошел американский эсминец USS Carney. Об этом сообщается на сайте Военно-морских сил США. СМИ выяснили, для чего Америке понадобилось "вторгнуться" в Черное море.

Доллар доигрался

Официальный курс евро к российской валюте, установленный Центробанком на среду, снизился на 1,42 рубля — до 76,2325 рубля, курс доллара — на 1,47, до 66,7535 рубля.

В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году

В Пенсионном фонде России (ПФР) подсчитали , что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости составит 15,4 тысячи рублей. Об этом пишет « Российская газета ».

Вайкуле выдвинула Крыму условие

Певица Лайма Вайкуле пообещала выступить в Крыму, но только если Европейский союз выполнить одно единственное условие.

Иск Степаненко потряс наглостью

Перечисление совместного с юмористом Евгением Петросяном имущества, на которое претендует его супруга Елена Степаненко, занимает три листа формата А4.

Раскрыты подробности свадьбы Поклонской

Крымский чиновник рассказал о бракосочетании Поклонской

Медведева опять предала Россию

Евгения Медведева стала забывать русский язык и пишет в соцсетях только по-английски? Или это просто продуманный план по смене гражданства?

Англичане «кинули» Дзюбу