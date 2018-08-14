Ещё
США назвали условие победы над ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США заявили, что для победы над ИГ* нужно еще «многое сделать» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Для победы над террористической группировкой "Исламское государство"* необходимо еще "многое сделать", заявил представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* Шон Райан.
"Обещание (уничтожить ИГ* — ред.) еще далеко от выполнения и предстоит еще много работы как с военной точки зрения, так и с точки зрения стабилизации гражданской (жизни) в обеих странах (Сирии и Ираке — ред.). Не сомневайтесь, коалиция не говорит о победе и "не убирает ногу с педали газа", — сказал Райан на брифинге.
При этом он признал, что "угроза утраты приобретений, которые мы сделали, реальна". В связи с этим представитель коалиции вновь призвал к поддержке со стороны международного сообщества, чтобы "гарантировать, что условия, которые привели к появлению ИГ*, больше не существуют".
Группировка ИГ* в 2014-15 годах захватила большие территории в Сирии и Ираке. Коалиция США с 2014 года проводит операцию против ИГ*, причем в Сирии действует без разрешения властей страны. Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что от террористов освобождены "почти 100% территории, которую они ранее удерживали" и окончательно ИГ* будет разбита в ближайшее время. Однако затем представители США и коалиции стали делать акцент на сохранении своего военного присутствия в регионе для "стабилизации ситуации". В результате в Сирии целые районы на северо-востоке страны, которые уже освобождены от террористов ИГ*, до сих пор находятся не под контролем Дамаска, а под контролем сил коалиции и союзных с ними курдских вооруженных формирований.
*Запрещённая в России террористическая организация
Последние новости
Горе-пушка: Украина создала нового "конкурента" российской артиллерии Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США устроили провокацию у Крымского моста712
Лукашенко разнес кабинет205
Удар Эрдогана по Трампу, «пощечина» Петросяну и другие события дня6
В кабинете российского мэра нашли миллионы рублей55
Без «зеркал»: неожиданная реакция РФ на действия США388
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия США
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение