Инцидент в Солсбери стал лишь поводом для санкций США

Инцидент в Солсбери стал лишь поводом для новых санкций США, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что инцидент в британском Солсбери стал лишь поводом для объявления о новых санкциях США против России , а пакет санкций был разработан давно и ждал своего часа.

"С первых же шагов США и их союзников нам известно, что это не спонтанные действия, имеющие какое-либо отношение к Крыму, Донбассу или Солсбери. Мы прекрасно видим, что пакет санкций был давно разработан, ждал своего часа, чтобы шаг за шагом вводить в действие. Не было бы в истории Скрипалей, нашли бы другой повод, не нашли бы никакой, обвинили бы в том, что не подаем повода", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

"Нет никаких сомнений в том, что планы США обречены на провал. Но до осознания руководством Америки, возможно, новым президентом, и принятия разумных мер, пройдут годы. Поэтому никто не должен тешить себя надеждами на отмену завтра санкций, коренное улучшение отношений с Вашингтоном", — добавил он.

Администрация США в минувшую среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Российский МИД заявил, что санкции США в отношении РФ на основании безосновательных обвинений в якобы "использовании химоружия" представляют угрозу целостности Конвенции по запрещению химоружия, наносят ущерб авторитету ОЗХО . В ведомстве отметили, что любые попытки поставить под сомнение соблюдение Россией обязательств в этой сфере неприемлемы и недопустимы.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.