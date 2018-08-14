«Коррупционер на коррупционере»: Лукашенко разнес кабинет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку двух министров — промышленности и строительства, а также пригрозил полной сменой руководства правительства. Причиной гнева главы государства стало невыполнение его поручений и «пофигистическое отношение» членов кабмина к его словам. Перетряска кабинета происходит в условиях ухудшения экономических отношений с Россией

В ходе совещания белорусского правительства о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района президент страны Александр Лукашенко констатировал, что его поручения исполнены не были, а причиной тому назвал «пофигистическое отношение» кабинета министров, передает БЕЛТА.

«Поэтому на этой неделе [требую] внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хавтит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно», — обрушился с критикой Лукашенко.

Президент Белоруссии, прежде всего, поручил внести соответствующие предложение по кандидатуре на замещение должностей министров промышленности Виталия Вовка и архитектуры и строительства Анатолия Черного

«Он сидел, не мог отремонтировать крышу — выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?» — цитирует Лукашенко агентство.

Критикой в адрес состояния промышленного и строительного секторов белорусский лидер не ограничился. Досталось и вице-премьеру Василию Жарко, который подвергся обструкции за недоработки в сфере здравоохранения республики.

«Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели», — заявил Лукашенко.

В целом, по оценке главы государства, ситуация в Белоруссии напоминает саботаж.

Лукашенко подчеркнул, что если «дело не поправят к осени» и ему лично не доложат о состоянии каждого предприятия, то другие министры также будут уволены.

Кроме того, белорусский лидер объявил о полном служебном несоответствии председателя госкомвоенпрома и госсекретаря совбеза.

« [Олегу] Двигалеву [председатель госкомвоенпрома] и [Станиславу] Засю [секретарь совета безопасности] — полное служебное несоответствие», — добавил белорусский президент.

В случае формирования нового правительства в отставку уйдет и нынешний премьер-министр Андрей Кобяков , который возглавляет кабмин Белоруссии с 2014 года. До этого он занимал пост замглавы администрации президента Белоруссии.

В последние полгода правительство страны подвергалось резкой критике. В марте во время заслушивания доклада о деятельности правительства Лукашенко заявил, что правительству необходимо «изменить стиль работы». Как отметил глава государства, настроения «хотя бы дожить до 2025 года» неприемлемы. Кроме того, Лукашенко поставил правительству задачу довести ВВП страны до $100 млрд к следующей пятилетке.

Подобные задачи в сегодняшних условиях достаточно проблематичны. Экономика Белоруссии во многом завязана на России, а в последние месяцы между двумя странами наметилось немало разногласий.

Так, Москва пока не планирует полностью открывать российский рынок для белорусских поставщиков молока. Это вызвало резкую критику со стороны Лукашенко, который заявил, что россияне «по-варварски» ведут себя в отношении Минска

Москва также приостановила выдачу кредитов и планирует пересмотреть практику предоставления Минску права на беспошлинные поставки российских нефтепродуктов и сжиженного газа. Причиной такого решения РФ указывает потери бюджета. Кроме того, Россия выдвинула Белоруссии требование компенсировать потери за поставленные ранее нефтепродукты.

Вопрос по кредитам касается прекращения предоставления Минску очередных траншей контролируемого Россией Евразийского фонда, а также государственного кредита на 2019 год.

«Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Белоруссию нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», — заявил ранее заместитель председателя белорусского энергетического гиганта Андрей Рыбаков.

Ранее Лукашенко предупредил об опасности потери независимости страны, если она не справится с поставленными перед экономикой задачами. Об этом он сказал в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, белорусы находятся «на фронте». Он также напомнил об опасности «войны», которая была развязана на украинской территории.

«Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги», — сказал Лукашенко.

Глава государства не уточнял, откуда исходит угроза для Белоруссии и в состав какого государства может войти страна. Лукашенко призвал сельскохозяйственных работников придерживаться производственных технологий и плана.