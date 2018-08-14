Французский телеканал уличили во лжи о Путине

Телезрители заметили ошибку французского телеканала France 2, рассказавшего о том, что российский президент Владимир Путин якобы охотится на тигров.

В репортаже говорилось о том, как главы разных стран проводят отпуск. Путин, сообщалось в сюжете, занимается «охотой на тигров в Сибири и плаванием в ледяных водах Байкала», передает RT со ссылкой на французское издание Liberation.

Для иллюстрации телеканал использовал фотографию Путина с лежащим тигром.

Телезрители заметили промах. Как пишет Liberation, показанная France 2 фотография была сделана в 2008 году. Тогда, напоминает издание, Путин участвовал в экспедиции вместе с учеными, которые наблюдали за жизнью тигров в дикой природе. Одна тигрица попыталась напасть на съемочную группу, и Путин вынужден был выстрелить в нее транквилизатором. Потом он вместе с командой прицепил ей датчик GPS.

Также сообщается, что после этого исследователи, участвующие в программе спасения амурских тигров, не раз сообщали о самочувствии тигрицы, которую поймал и отпустил Путин.

Liberation отмечает, что телеканал в 2013 году уже использовал эту фотографию, чтобы выдать «новость» о том, что Путин любит охоту.

Через несколько дней после разоблачения France 2 извинился за ошибку.