Премьер Италии вечером приедет в Геную, где обрушился мост

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вечером прибудет в Геную , где во вторник произошло обрушение автомобильного моста, приведшее к человеческим жертвам, сообщили журналистам источники в правительственном Дворце Киджи.

Глава итальянского правительства находился на отдыхе. Ожидается, что он останется в Генуе и в среду. Ранее сообщалось, что на место ЧП немедленно отправились министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли и его заместитель Эдоардо Рикси. О том, что он спешно выезжает в Геную сообщил также вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Согласно информации МВД Италии, при обрушении моста в Генуе погибли 11 человек. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом итальянском городе, информация о пострадавших россиянах не поступала.

Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост неоднократно ремонтировался. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста была проведена в 2016 году. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров.