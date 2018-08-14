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Премьер Италии вечером приедет в Геную
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Премьер Италии вечером приедет в Геную, где обрушился мост 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: Sputnik Латвия
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вечером прибудет в Геную, где во вторник произошло обрушение автомобильного моста, приведшее к человеческим жертвам, сообщили журналистам источники в правительственном Дворце Киджи.
Глава итальянского правительства находился на отдыхе. Ожидается, что он останется в Генуе и в среду. Ранее сообщалось, что на место ЧП немедленно отправились министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли и его заместитель Эдоардо Рикси. О том, что он спешно выезжает в Геную сообщил также вице-премьер Луиджи Ди Майо.
Согласно информации МВД Италии, при обрушении моста в Генуе погибли 11 человек. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом итальянском городе, информация о пострадавших россиянах не поступала.
Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост неоднократно ремонтировался. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста была проведена в 2016 году. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров.
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