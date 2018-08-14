Глава МИД Турции призвал США вернуться к диалогу 

США должны вернуться к диалогу с Турцией, угрозы и давление по отношению к ней ведут к хаосу, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Есть озабоченность из-за атаки на Турцию, в том числе в странах Европы. Мы видим последствия давления доллара. Это меняет его авторитет. США должны отказать от этой ошибочной позиции. Есть два измерения: стабильность Турции, важная для ЕС. Второе: сегодня санкции против Турции, а завтра они могут быть применены против любой европейской страны. Это создает хаос. Если США хотят сохранить международное уважение, нужно с уважением относиться и к мнению и интересам других стран, вернуться к диалогу с Турцией", — сказал Чавушоглу.
Он отметил, что Турция всегда выступает против, "когда США или другая страна применяет санкции". "Мы не поддержали санкций в отношении России. Мы сразу сказали, что не присоединимся к санкциям по Ирану. Когда одна страна принимает одностороннее решение, это не значит, что автоматически все другие страны должны присоединяться. Все озабочены решением США по Ирану, многие с ним работают, импортируют газ, и мы тоже продолжим импортировать его. США нужно прекратить эту беспардонность", — добавил турецкий министр.
Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека". Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.