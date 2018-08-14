Меркель посетит Грузию

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СМИ: Меркель 23-24 августа совершит визит в Грузию
ТАСС
47 минут назад
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Фото:
РИА Новости
Канцлер
Германии
Ангела Меркель
23-24 августа текущего года совершит официальный визит в
Грузию
.
Об этом сообщило во вторник Общественное телевидение Грузии со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел страны.
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