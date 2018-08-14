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Меркель посетит Грузию
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Эрдоган нанес ответный удар Трампу
Эрдоган нанес ответный удар Трампу

СМИ: Меркель 23-24 августа совершит визит в Грузию 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель 23-24 августа текущего года совершит официальный визит в Грузию.
Об этом сообщило во вторник Общественное телевидение Грузии со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел страны.
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