Эрдоган нанес ответный удар Трампу

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Эрдоган заявил об отказе Турции от поставок электроники из США 

RT на русском 37 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «будет бойкотировать электронику из США». Об этом информирует агентство Anadolu.
По его словам, в качестве оружия против Турции используется экономика.
Турецкий лидер отметил, что лучшим ответом на экономическое давление на Анкару будет рост производства и занятости в Турции.
«Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать», — сказал Эрдоган.
Комментируя падение курса турецкой лиры, он добавил, что у Турции «одна из самых здоровых банковских систем в мире».
Ранее Эрдоган заявил, что власти США пытаются нанести Анкаре «удар в спину».
RT на русском: последние новости
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