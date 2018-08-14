Эрдоган нанес ответный удар Трампу

Эрдоган заявил об отказе Турции от поставок электроники из США

По его словам, в качестве оружия против Турции используется экономика.

Турецкий лидер отметил, что лучшим ответом на экономическое давление на Анкару будет рост производства и занятости в Турции.

«Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать», — сказал Эрдоган.

Комментируя падение курса турецкой лиры, он добавил, что у Турции «одна из самых здоровых банковских систем в мире».

Ранее Эрдоган заявил, что власти США пытаются нанести Анкаре «удар в спину».