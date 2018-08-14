Эрдоган нанес ответный удар Трампу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «будет бойкотировать электронику из США». Об этом информирует агентство Anadolu.
По его словам, в качестве оружия против Турции используется экономика.
Турецкий лидер отметил, что лучшим ответом на экономическое давление на Анкару будет рост производства и занятости в Турции.
«Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать», — сказал Эрдоган.
Комментируя падение курса турецкой лиры, он добавил, что у Турции «одна из самых здоровых банковских систем в мире».
Ранее Эрдоган заявил, что власти США пытаются нанести Анкаре «удар в спину».