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В Раде уверены в неэффективности «нормандского формата»
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В Раде рассказали о неэффективности «нормандского формата» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Депутат Верховной рады Виктор Балога в эфире телеканала NewsOne заявил, что "нормандский формат" переговоров не работает.
По его словам, Украина потеряла субъектность и напрасно доверилась Германии и Франции.
"Проблема в одном — мы потеряли субъектность и дали заниматься нашими делами немцам и французам. Мы поверили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции — чем рынки России. Люди действуют прагматично. Они действуют в интересах своих правительств, своих стран", — заявил Балога.
Он добавил, что не верит в силу и результат такого формата.
"Нормандский формат" не работает. И Германия, и Франция они делают и вашим, и нашим, но нам ничего нет. Они придерживаются толерантности и уважения к ценностям, но в то же время им это не мешает торговать и проводить встречи", — отметил депутат рады.
Балога также считает, что если в стране ничего не изменится, то другие государства перестанут "считаться" с Украиной.
"Если мы и дальше так будем разваливать страну и думать за двух-трех человек в этом государстве, то мы так субъектность никогда не получим, потому что будем бедные. А с бедными никто не считается", — подчеркнул он.
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