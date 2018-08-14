В Раде уверены в неэффективности «нормандского формата»

Депутат Верховной рады Виктор Балога в эфире телеканала NewsOne заявил, что "нормандский формат" переговоров не работает.
"Проблема в одном — мы потеряли субъектность и дали заниматься нашими делами немцам и французам. Мы поверили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции — чем рынки России. Люди действуют прагматично. Они действуют в интересах своих правительств, своих стран", — заявил Балога.
Он добавил, что не верит в силу и результат такого формата.
"Нормандский формат" не работает. И Германия, и Франция они делают и вашим, и нашим, но нам ничего нет. Они придерживаются толерантности и уважения к ценностям, но в то же время им это не мешает торговать и проводить встречи", — отметил депутат рады.
Балога также считает, что если в стране ничего не изменится, то другие государства перестанут "считаться" с Украиной.
"Если мы и дальше так будем разваливать страну и думать за двух-трех человек в этом государстве, то мы так субъектность никогда не получим, потому что будем бедные. А с бедными никто не считается", — подчеркнул он.