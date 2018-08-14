В Раде уверены в неэффективности «нормандского формата»

В Раде рассказали о неэффективности «нормандского формата»

Франции. По его словам, Украина потеряла субъектность и напрасно доверилась Германии

"Проблема в одном — мы потеряли субъектность и дали заниматься нашими делами немцам и французам. Мы поверили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции — чем рынки России. Люди действуют прагматично. Они действуют в интересах своих правительств, своих стран", — заявил Балога.

Он добавил, что не верит в силу и результат такого формата.

"Нормандский формат" не работает. И Германия, и Франция они делают и вашим, и нашим, но нам ничего нет. Они придерживаются толерантности и уважения к ценностям, но в то же время им это не мешает торговать и проводить встречи", — отметил депутат рады.

Балога также считает, что если в стране ничего не изменится, то другие государства перестанут "считаться" с Украиной.