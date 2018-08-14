«Вы уже рабы, победа вам не нужна»

Ющенко назвал украинцев рабами, не имеющими плана победы над Россией

Ющенко заявил, что причиной "аннексии" Крыма и конфликта на востоке Украины послужило отсутствие сплоченности народа. Именно дух народа в военных конфликтах играет ключевую роль, добавил он.

По мнению бывшего президента, моментального решения конфликта в Донбассе не может существовать.

Ошибки властей

По словам Ющенко, руководство Украины не располагает четким планом действий и документами, которые бы регламентировали стратегию и давали политические дефиниции, которые позволили бы победить.

Ющенко указал также на наличие тесных экономических связей между Украиной и Россией на протяжении последних четырех лет. "Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории?" — подчеркнул экс-президент, охарактеризовав такие действия как неадекватные и несимметричные.

Также, по словам Ющенко, власти в Киеве пренебрегают некоторыми дипломатическими инструментами, которые у них есть.

"В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы", — сказал Ющенко.

Также он упомянул девальвацию гривны в 350 процентов, вторую в мире инфляцию в размере 48,5 процента, а также самую большую в Европе миграцию со времен Второй мировой войны.