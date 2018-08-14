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«Вы уже рабы, победа вам не нужна»
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Ющенко назвал украинцев рабами, не имеющими плана победы над Россией 

РИА Новости 4 минуты назад
Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, какие ошибки нынешнего руководства страны мешают "победить Россию". При этом он охарактеризовал украинский народ как "рабов". Своим мнением он поделился в интервью "Украинской правде".
Ющенко заявил, что причиной "аннексии" Крыма и конфликта на востоке Украины послужило отсутствие сплоченности народа. Именно дух народа в военных конфликтах играет ключевую роль, добавил он.
По мнению бывшего президента, моментального решения конфликта в Донбассе не может существовать.
Ошибки властей
По словам Ющенко, руководство Украины не располагает четким планом действий и документами, которые бы регламентировали стратегию и давали политические дефиниции, которые позволили бы победить.
Ющенко указал также на наличие тесных экономических связей между Украиной и Россией на протяжении последних четырех лет. "Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории?" — подчеркнул экс-президент, охарактеризовав такие действия как неадекватные и несимметричные.
Также, по словам Ющенко, власти в Киеве пренебрегают некоторыми дипломатическими инструментами, которые у них есть.
"В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы", — сказал Ющенко.
Также он упомянул девальвацию гривны в 350 процентов, вторую в мире инфляцию в размере 48,5 процента, а также самую большую в Европе миграцию со времен Второй мировой войны.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, который провели после госпереворота на Украине в марте 2014 года. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.
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