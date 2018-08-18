Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью телеканалу NBC заявил, что не хотел бы, чтобы его клиент "попал в ловушку лжесвидетельства" в результате чересчур поспешной встречи со спецпрокурором Робертом Мюллером.
"Когда вы мне говорите, знаете, что он должен дать показания, потому что он скажет правду и ему не надо беспокоиться, это так глупо, потому что это только чья-то версия правды. Не правда", — сказал Джулиани.
В ответ на это интервьюер заметил, что "правда — это правда", после чего не успел закончить следующую фразу, так как его перебил Джулиани.
"Нет, это не правда. Правда — это не правда", — сказал адвокат Трампа.
После этого ведущий перебил Джулиани и предположил, что его фраза станет "плохим мемом".