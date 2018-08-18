Адвокат Трампа: правда — это не правда

"Когда вы мне говорите, знаете, что он должен дать показания, потому что он скажет правду и ему не надо беспокоиться, это так глупо, потому что это только чья-то версия правды. Не правда", — сказал Джулиани.

В ответ на это интервьюер заметил, что "правда — это правда", после чего не успел закончить следующую фразу, так как его перебил Джулиани.

"Нет, это не правда. Правда — это не правда", — сказал адвокат Трампа.

После этого ведущий перебил Джулиани и предположил, что его фраза станет "плохим мемом".