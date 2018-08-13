В Непале умер посол России

Об этом сообщает российское дипломатическое представительство.

«Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в связи с этим в посольстве открыли Книгу соболезнований для записей в память Будника, которая будет доступна 14 и 15 августа с 10:00 до 12:00 и с 15:00 по 17:00.