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В Непале умер посол России
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В Непале умер посол России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол России в Непале Андрей Будник скончался.
Об этом сообщает российское дипломатическое представительство.
«Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в связи с этим в посольстве открыли Книгу соболезнований для записей в память Будника, которая будет доступна 14 и 15 августа с 10:00 до 12:00 и с 15:00 по 17:00.
RT на русском: последние новости
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