Путин и Меркель рассказали о темах переговоров

Владимир Путин и Ангела Меркель озвучили основные темы рабочей встречи, которая проходит сегодня в Мезеберге . По словам президента России, нашу страну интересуют вопросы торгово-экономического взаимодействия и урегулирование международных конфликтов. Канцлер Германии сосредоточилась на правах человека и украинском вопроса.

«Мы готовы обсудить как проблематику российско-германских отношений, так и актуальные международные вопросы», — сказал Путин перед началом переговоров.

Он отметил, что Россия придаёт большое значение развитию сотрудничества с Германией в политической, экономической и других сферах. И подчеркнул, что ФРГ — один из ведущих партнёров России.

Отдельно российский лидер упомянул ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, крайне важно сохранить совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Он направлен прежде всего на укрепление региональной и глобальной безопасности.

«Безусловно, без этого не обойдется. Крайне важно сохранить эту одобренную Советом безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения», — заявил Путин.

Президент России также поблагодарил Ангелу Меркель за приглашение и возможность провести рабочую встречу.

Канцлер Германии в свою очередь заявила о желании обсудить размещение миссии ООН в Донбассе. Она констатировала отсутствие там стабильного перемирия и выразила сожаление по этому поводу.

«Мы должны работать над тем, чтобы найти решения. Это касается, во-первых, вопроса Украины. Над этим уже довольно долго работаем. Основа есть и остаётся, это Минские соглашения», — отметила Меркель.

Она добавила, что хотела бы обсудить с президентом Владимиром Путиным «актуальные вопросы прав человека».

Помимо этого, канцлер Германии заявила о намерении обсудить комплекс двусторонних отношений, в том числе в культурной и научной сферах.