Названо требование для улучшения отношений с США

Улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой возможно, для этого России необходимо изменить свое поведение. Об этом в воскресенье в эфире телеканала Fox News заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).
"Я не возражаю против того, чтобы иметь лучшие отношения с Россией, — заявил сенатор. — Им [России] просто нужно вести себя лучше для того, чтобы достичь этой цели".
Ранее в Конгрессе США был представлен законопроект, который ужесточает санкционный режим в отношении РФ. Одним из соавторов документа выступил Грэм. Кроме того, администрация США объявила, что с 22 августа намерена ввести новые ограничительные меры в отношении РФ из-за приписываемой Москве причастности к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Законодатель в очередной раз приписал Москве причастность к отравлению Скрипалей и попыткам повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. "Я на сто процентов уверен, что они продолжают вмешиваться в наши выборы. Они намереваются подорвать избирательный процесс 2018 года", — сказал Грэм, имея в виду предстоящие промежуточные выборы в Конгресс.
"Я приветствую [решение] администрации ударить [санкциями] по России за то, что они сделали в Британии, — отметил сенатор, напомнив про новый пакет ограничительных мер, внесенный на рассмотрение в Конгресс. — Никогда не будет лучших отношений с [президентом РФ Владимиром] Путиным, пока он ведет себя таким образом. Я признателен президенту [Дональду Трампу] за то, что он дает отпор".
Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. В Москве отрицают эти обвинения, а также причастность к отравлению Скрипалей.