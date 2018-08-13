Названо требование для улучшения отношений с США

Сенатор Грэм назвал условие для улучшения отношений США и РФ

"Я не возражаю против того, чтобы иметь лучшие отношения с Россией, — заявил сенатор. — Им [России] просто нужно вести себя лучше для того, чтобы достичь этой цели".

Законодатель в очередной раз приписал Москве причастность к отравлению Скрипалей и попыткам повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. "Я на сто процентов уверен, что они продолжают вмешиваться в наши выборы. Они намереваются подорвать избирательный процесс 2018 года", — сказал Грэм, имея в виду предстоящие промежуточные выборы в Конгресс.

"Я приветствую [решение] администрации ударить [санкциями] по России за то, что они сделали в Британии, — отметил сенатор, напомнив про новый пакет ограничительных мер, внесенный на рассмотрение в Конгресс. — Никогда не будет лучших отношений с [президентом РФ Владимиром] Путиным, пока он ведет себя таким образом. Я признателен президенту [Дональду Трампу] за то, что он дает отпор".

Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. В Москве отрицают эти обвинения, а также причастность к отравлению Скрипалей.