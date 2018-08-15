В Минобороны рассказали о ходе восстановления Сирии

За неделю в 75 населенных пунктах Сирии ремонтируется 57 школ и 28 дошкольных учреждений. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная Министерством обороны РФ. Отмечается, что сирийские власти также продолжают ремонтировать 18 электроподстанций и 34 водонасосные станции.

Кроме того, продолжается восстановление 324 жилых домов в населенных пунктах, пострадавших от боевиков.

Также сообщается, что все это делается в целях скорейшего возвращения сирийских беженцев в свои дома.