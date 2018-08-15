В Минобороны рассказали о ходе восстановления Сирии 

Российское военное ведомство опубликовало цифры, рассказывающие о процессе восстановления Сирии.
За неделю в 75 населенных пунктах Сирии ремонтируется 57 школ и 28 дошкольных учреждений. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная Министерством обороны РФ. Отмечается, что сирийские власти также продолжают ремонтировать 18 электроподстанций и 34 водонасосные станции.
Кроме того, продолжается восстановление 324 жилых домов в населенных пунктах, пострадавших от боевиков.
Также сообщается, что все это делается в целях скорейшего возвращения сирийских беженцев в свои дома.
Согласно информационному бюллетеню Центра приема, распределения и размещения беженцев, распространенному утром во вторник, за прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Эль-Дабусия» вернулись 98 беженцев. Всего с 18 июля этого года из Ливана возвратились 6685 человек, в том числе через пункты пропуска «Земрани» — 3008, «Джейдет-Ябус» — 2690, «Эль-Дабусия» — 634, «Эль-Кусайр» — 343. С территории Иордании через пункт пропуска «Насиб» прибыли 318 человек.