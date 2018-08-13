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В пустыне Гоби нашли секретный объект
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В пустыне Гоби нашли секретный объект 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Youtube
Конспирологи с помощью сервиса Google Earth обнаружили в китайской части пустыни Гоби объект, напоминающий военную базу. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на YouTube-канал Thirdphaseomfoon.
По мнению авторов видео, объект, замеченный ими в пустыне на севере Китая, напоминает заброшенный индустриальный парк.
На одном из снимков конспирологи разглядели взлетно-посадочную полосу.
«Очень странно, похоже, что она никогда не использовалось, при этом она расположена посреди пустыни Гоби», — заявил один из авторов ролика.
Внимание конспирологов также привлекли геометрические очертания нескольких объектов на территории «базы».
Youtube
Авторы видео предположили, что они наткнулись на место, где Китай осуществляет свою секретную космическую программу.
Однако интернет-пользователи решили, что речь идет об испытательном полигоне для разведывательных самолетов.
Один из комментаторов заявил, что на этом объекте могут заниматься калибровкой новых спутников или орбитального радиолокационного оборудования. Также многие пользователи писали, что видят на снимках НЛО.
Комментарии  Ещё 2 источника 
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