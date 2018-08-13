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Во Франции грачи начнут убирать мусор в парке
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Во Франции грачи начнут убирать мусор в парке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Jacques Demarthon
В тематическом парке Пюи-дю-Фу, расположенном в 400 километрах от Парижа, шесть грачей научили собирать мусор и в самое ближайшее время они приступят к своим обязанностям, сообщает NDTV.
"Наша цель заключается не только в поддержании чистоты: посетители сами убирают за собой. Мы хотим показать, что природа может многому нас научить в том, что касается заботы об окружающей среде", — сказал президент парка Николя Де Вильерс.
По его словам, на территории парка установят специальные боксы, которые будут выдавать птицам лакомство каждый раз, когда те забросят в нее обертку от конфеты или окурок.
Для обучения были выбраны грачи — птицы из семейства вороновых, которых считают особенно умными. Также в пользу такого выбора выступил и тот факт, что они широко распространены в Европе.
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