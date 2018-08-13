Мьянма просит Бангладеш не помогать беженцам, живущим на нейтральной полосе

Правительство Мьянмы просит власти Бангладеш постепенно прекратить помощь 6 тысячам беженцев-рохинджа (в другом звучании — рохинья), около года живущим на узкой нейтральной полосе между границами двух стран, сообщает в понедельник интернет-версия таиландской газеты "Матичон".

Власти Мьянмы взамен сами организуют гуманитарную помощь беженцам и начнут в скором времени репатриировать их в Мьянму большими группами, пишет издание со ссылкой на администрацию мьянманского пограничного штата Ракхайн. Из него в прошлом году бежали более 600 тысяч рохинджа в ходе "зачистки" части территории штата мьянманскими военными от исламских боевиков, рохинджа по национальности, которые организовали нападения на блок-посты и казармы мьянманских военнослужащих и полиции.

Оказавшиеся на нейтральной полосе рохинджа во время бегства отказались пересечь границу и перейти в приготовленные для них в Бангладеш лагеря беженцев, где сейчас находится большинство рохинджа, покинувших свои деревни в Мьянме.

Мьянма и Бангладеш несколько месяцев назад подписали соглашение о репатриации рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы, после верификации их происхождения: по каждому случаю должно быть особое разбирательство, устанавливающее право того или иного лица на получения гражданства Мьянмы на основании того, что его предки в течение нескольких поколений жили на ее территории. Тем не менее, ни один рохинджа пока не покинул лагеря в Бангладеш: газета пишет, что основной причиной этого стал их страх за собственную безопасность при возвращении в Мьянму.

Рохинджа — этнические бенгальцы-мусульмане, проживающие в штате Ракхайн (Аракан) в Мьянме — начали селиться в этом штате раньше, чем образовалось государство Бангладеш, в XIX веке, в период расцвета Британской империи, когда завоеванные англичанами территории Мьянмы входили в состав Британской Индии.

В 1920 году Мьянма, тогда называвшаяся Бирмой, получила статус отдельной британской колонии и стала называться Британской Бирмой. Для коренных жителей Мьянмы и штата Ракхайн рохинджа с того времени так и остались бенгальцами, нелегально и против воли коренного населения переселенными на мьянманскую территорию.

Само слово "рохинджа" в Мьянме использовать не принято. У большинства этнических бенгальцев, называющих себя рохинджа, нет мьянманского гражданства и прав на его получение. Тем не менее, более половины всех рохинджа, проживающих в Ракхайне, которых не коснулась непосредственно многодневная антитеррористическая операция военных, предпочли остаться в своих домах в Мьянме.