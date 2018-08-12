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В Латвии заявили о «катастрофе» из-за плохих отношений с РФ
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Латвийский политик заявил о «катастрофе» из-за плохих отношений с Россией 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В Латвии сложилась катастрофическая ситуация в сфере транзита из-за плохих отношений с Россией, заявил кандидат в депутаты сейма от партии "Согласие" Алексей Медведев в своем видеообращении в Facebook.
"Я как человек, который родился и всю жизнь прожил в Вентспилсе — городе, в котором главным источником доходов является порт, — не могу молчать о катастрофической ситуации, которая сложилась в нашей стране в сфере транзита. Стремительное снижение потоков транзитных грузов негативно влияет не только на жителей тех городов, где находятся порты. Оно влияет на всех жителей нашей страны.
По словам политика, в 2016 году морской и железнодорожный транспорт принесли стране 700 миллионов евро, в 2018-м доходы значительно сократятся, а дальше ситуация будет лишь ухудшаться. Медведев выразил уверенность, что происходящее непосредственно связано с внешней политикой Риги.
"Обострение латвийско-российских отношений буквально уничтожает одну из главных доходных частей государственного бюджета. В течение последних лет Россия построила несколько новых портов в регионе Балтийского моря. Туда сегодня уходят наши миллионы евро. Нам надо понять, что Европа все равно получит российские грузы. Россия в любом случае их продаст и доставит. Никто не будет проигравшим. Никто, кроме Латвии, которая из этой схемы уже исключена", — посетовал политик, добавив, что выйти из сложившейся ситуации все еще можно с помощью компромиссов.
Как сообщает Sputnik Latvija, транзитный сектор Латвии лишился значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области. По данным организации "Балтийская ассоциация — транспорт и логистика", за четыре года железнодорожные перевозки сократились на 23 процента, оборот латвийских портов — на 16 процентов, а народное хозяйство потеряло не менее 132 миллиона евро.
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