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Волкер обвинил РФ в блокировании мониторинга границы
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Волкер обвинил Россию в блокировании мониторинга границы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине в своем Twitter заявил, что Москва способствует затягиванию конфликта на Донбассе, блокируя мониторинговые миссии на границе России и Украины.
По его словам, Россия игнорирует все усилия международного сообщества по установлению мира на востоке Украины и не позволяет представителям ОБСЕ мониторить границу между странами.
Волкер таким образом прокомментировал видео, опубликованное 10 августа ОБСЕ, на котором якобы российский военный транспорт пересекает границу с Украиной.
​Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после заключения соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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