Президент Румынии нашел виновника акций протеста 

Румынский президент Клаус Йоханнис заявил, что ответственность за уличные акции протеста и беспорядки, учиненные в стране в пятницу, 10 августа, должен взять на себя министра внутренних дел Кармен Дан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу главы государства.
«Необъяснимо, почему жандармерия не изолировала и не задержала провокаторов, позволив протесту развиваться в самых драматических условиях», — сказал Йоханнис.
Глава Румынии также заявил, что со стороны руководства МВД проявлена халатность и полная безответственность: об акциях протеста было известно уже в июне. Однако за все это время полиция никак к них не подготовилась и в результате пострадало 450 человек, включая 11 жандармов. 70 участников потасовки госпитализированы.
Участники акции протеста заявили о необходимости немедленного роспуска парламента, досрочных выборов и независимости юстиции. Кроме того, митингующие предложили создать однопалатный парламент из 300 депутатов, 100 из которых должны быть представителями диаспоры (румын из Франции, Италии, Германии и США).
Кроме того неоднократно было выражено недовольство системами налогообложения, социальной помощи и пенсионного обеспечения.