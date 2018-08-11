Президент Румынии нашел виновника акций протеста

Румынский президент Клаус Йоханнис заявил, что ответственность за уличные акции протеста и беспорядки, учиненные в стране в пятницу, 10 августа, должен взять на себя министра внутренних дел Кармен Дан . Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу главы государства.

«Необъяснимо, почему жандармерия не изолировала и не задержала провокаторов, позволив протесту развиваться в самых драматических условиях», — сказал Йоханнис.

Глава Румынии также заявил, что со стороны руководства МВД проявлена халатность и полная безответственность: об акциях протеста было известно уже в июне. Однако за все это время полиция никак к них не подготовилась и в результате пострадало 450 человек, включая 11 жандармов. 70 участников потасовки госпитализированы.

Италии, Германии и Участники акции протеста заявили о необходимости немедленного роспуска парламента, досрочных выборов и независимости юстиции. Кроме того, митингующие предложили создать однопалатный парламент из 300 депутатов, 100 из которых должны быть представителями диаспоры (румын из Франции США ).

Кроме того неоднократно было выражено недовольство системами налогообложения, социальной помощи и пенсионного обеспечения.