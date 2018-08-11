Ещё
Президент Румынии нашел виновника акций протеста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Румынии нашел виновника акций протеста 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Румынский президент Клаус Йоханнис заявил, что ответственность за уличные акции протеста и беспорядки, учиненные в стране в пятницу, 10 августа, должен взять на себя министра внутренних дел Кармен Дан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу главы государства.
«Необъяснимо, почему жандармерия не изолировала и не задержала провокаторов, позволив протесту развиваться в самых драматических условиях», — сказал Йоханнис.
Глава Румынии также заявил, что со стороны руководства МВД проявлена халатность и полная безответственность: об акциях протеста было известно уже в июне. Однако за все это время полиция никак к них не подготовилась и в результате пострадало 450 человек, включая 11 жандармов. 70 участников потасовки госпитализированы.
Участники акции протеста заявили о необходимости немедленного роспуска парламента, досрочных выборов и независимости юстиции. Кроме того, митингующие предложили создать однопалатный парламент из 300 депутатов, 100 из которых должны быть представителями диаспоры (румын из Франции, Италии, Германии и США).
Кроме того неоднократно было выражено недовольство системами налогообложения, социальной помощи и пенсионного обеспечения.
360tv.ru: последние новости
СМИ: Греция решила отозвать посла из Москвы Трамп назвал экс-сотрудников ФБР «клоунами и неудачниками» Сотрудника ООН заподозрили в домогательствах к мужчинам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме225
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву410
В Германии сделали выводы после «удара» США по России177
Смерть перечеркнула планы Степаненко99
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек161
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение