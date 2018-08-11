Экс-сотрудница Белого дома утверждает, что Трамп прожевал и проглотил секретный документ

Бывший директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман, которая считалась одной из приближенных президента США Дональда Трампа , в своей новой книге рассказала, что глава государства однажды прожевал и проглотил некий секретный документ. Выдержки из книги приводит в субботу газета The Washington Post

По версии Ньюман, президент запихнул себе в рот некий документ после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома.

"Я видела, как он засунул себе в рот записку. Учитывая, что Трамп всегда был достаточно брезгливым человеком, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Похоже, речь шла о чем-то очень и очень конфиденциальном", — рассказала она.

Как отмечает The Washington Post, слова Ньюман в Белом доме не подтверждают. Примечательно также, что Ньюман покинула свой пост со скандалом и была выдворена из резиденции главы государства охраной чуть ли не насильно. Сама она неоднократно утверждала, что ушла с работы по собственному желанию, ее не увольняли.

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов изъяли у Коэна не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. По сведениям The Washington Post, в отношении Коэна идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.