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Трамп прожевал и проглотил секретный документ
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Экс-сотрудница Белого дома утверждает, что Трамп прожевал и проглотил секретный документ 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман, которая считалась одной из приближенных президента США Дональда Трампа, в своей новой книге рассказала, что глава государства однажды прожевал и проглотил некий секретный документ. Выдержки из книги приводит в субботу газета The Washington Post.
По версии Ньюман, президент запихнул себе в рот некий документ после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома.
"Я видела, как он засунул себе в рот записку. Учитывая, что Трамп всегда был достаточно брезгливым человеком, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Похоже, речь шла о чем-то очень и очень конфиденциальном", — рассказала она.
Как отмечает The Washington Post, слова Ньюман в Белом доме не подтверждают. Примечательно также, что Ньюман покинула свой пост со скандалом и была выдворена из резиденции главы государства охраной чуть ли не насильно. Сама она неоднократно утверждала, что ушла с работы по собственному желанию, ее не увольняли.
В начале апреля сотрудники правоохранительных органов изъяли у Коэна не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. По сведениям The Washington Post, в отношении Коэна идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.
В числе конфискованных материалов, предположительно, переписка адвоката с Трампом, а также бумаги, касающиеся средств, выплаченных юристом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание. Она утверждает, что в прошлом вступала в интимную связь с Трампом.
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Комментарии7  Ещё 4 источника 
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