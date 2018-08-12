Меркель признала провал ЕС

Меркель заявила, что нынешняя система приёма беженцев в Евросоюзе не работает

Как сообщает Deutsche Welle, об этом она сказала после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Меркель также уточнила, что для успешного урегулирования миграционного кризиса в ЕС необходимо вести активные переговоры со всеми сторонами, то есть как со странами, принимающими беженцев, так и с государствами, через которые они прибывают в Европу и из которых они приезжают.

«Недостаточно, когда мы лишь говорим об Африке, мы должны говорить с Африкой», — указала она.