Меркель признала провал ЕС

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Меркель заявила, что нынешняя система приёма беженцев в Евросоюзе не работает 

RT на русском 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, по её мнению, Дублинский регламент, регулирующий систему приёма беженцев в Евросоюзе — не работает.
Как сообщает Deutsche Welle, об этом она сказала после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Меркель также уточнила, что для успешного урегулирования миграционного кризиса в ЕС необходимо вести активные переговоры со всеми сторонами, то есть как со странами, принимающими беженцев, так и с государствами, через которые они прибывают в Европу и из которых они приезжают.
«Недостаточно, когда мы лишь говорим об Африке, мы должны говорить с Африкой», — указала она.
В мае 2017 года политолог Александр Рар в ходе беседы с НСН заявил, что в погоне за избирателями Меркель изменила политику в отношении мигрантов.
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