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Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
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Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина» 

Lenta.ru 38 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Грузию посетила село Одзиси на границе с Южной Осетией. Она осмотрела в бинокль расположенную недалеко от села российскую военную базу, сообщает Bild.
Перед этим во время встречи со студентами Тбилисского университета канцлер Германии отметила, что Абхазия и Южная Осетия — оккупированные территории и неотъемлемая часть Грузии.
Меркель приехала в Грузию для обсуждения двусторонних отношений. В ходе визита она встретилась с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе. На официальном ужине канцлер Германии спела куплет своей любимой композицию Wir lieben die Stürme («Мы любим бури»).
В 2008-м году Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.
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