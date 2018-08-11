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Трамп обозвал экс-директора ФБР
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Трамп обозвал экс-директора ФБР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора ФБР Джеймса Коми и еще троих сотрудников бюро «клоунами и неудачниками».
Трамп задался вопросом, почему ФБР не передает текстовые сообщения замдиректора ФБР Эндрю МакКейба в правозащитную организацию или другим правительственным органам. «ФБР заявила, что они не отдадут ни одного. Что они скрывают?», — написал он в Twitter.
«Восстановит ли ФБР свою когда-то звездную репутацию, так сильно поврежденную Коми, Маккейбом, Питером Стржоком, его любовницей Лизой Пейдж и другими высшими должностными лицами, теперь уволенными. Так много великих мужчин и женщин из ФБР пострадали от этих клоунов и неудачников», — отметил Трамп.
Трамп раскритиковал бывшее руководство спецслужб США в ответ на негативные высказывания о его выступлении после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.
Увольнение Маккейба из ФБР в апреле Трамп назвал «замечательным днем для демократии».
В марте появились доказательства сговора в высших кругах США с целью дискредитации Трампа.
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