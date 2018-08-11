Трамп обозвал экс-директора ФБР

Трамп задался вопросом, почему ФБР не передает текстовые сообщения замдиректора ФБР Эндрю МакКейба в правозащитную организацию или другим правительственным органам. «ФБР заявила, что они не отдадут ни одного. Что они скрывают?», — написал он в Twitter.

«Восстановит ли ФБР свою когда-то звездную репутацию, так сильно поврежденную Коми, Маккейбом, Питером Стржоком, его любовницей Лизой Пейдж и другими высшими должностными лицами, теперь уволенными. Так много великих мужчин и женщин из ФБР пострадали от этих клоунов и неудачников», — отметил Трамп.

Хельсинки. Трамп раскритиковал бывшее руководство спецслужб США в ответ на негативные высказывания о его выступлении после встречи с российским президентом Владимиром Путиным

Увольнение Маккейба из ФБР в апреле Трамп назвал «замечательным днем для демократии».

В марте появились доказательства сговора в высших кругах США с целью дискредитации Трампа.