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Турцию собралась искать новых союзников
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Эрдоган предупредил, что односторонняя политика США вынудит Турцию искать новых друзей 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Односторонние действия Вашингтона в отношении Анкары должны прекратиться, в противном случае эта тенденция вынудит Турцию искать себе новых союзников, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом он написал в статье для The New York Times.
«В то время, пока в мире скрывается зло, односторонние действия в адрес Турции со стороны нашего долговременного американского союзника лишь подорвут интересы и безопасность США. Пока ещё не поздно, Вашингтону следует отказаться от своего ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и примириться с тем фактом, что у Турции есть альтернативы», — заявил Эрдоган.
Президент подчеркнул, что если тенденция Вашингтона к односторонности и неуважению не будет обращена вспять, Анкаре придётся искать новых друзей и союзников.
Ранее в американском посольстве в Анкаре заявили, что США продолжают оставаться для Турции надёжным партнёром вопреки существующей между странами напряжённости.
Эксперт Александр Вавилов в беседе с «ПолитЭксперт» оценил противостояние США и Турции.
RT на русском: последние новости
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