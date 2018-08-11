Турцию собралась искать новых союзников

Эрдоган предупредил, что односторонняя политика США вынудит Турцию искать новых друзей

«В то время, пока в мире скрывается зло, односторонние действия в адрес Турции со стороны нашего долговременного американского союзника лишь подорвут интересы и безопасность США. Пока ещё не поздно, Вашингтону следует отказаться от своего ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и примириться с тем фактом, что у Турции есть альтернативы», — заявил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что если тенденция Вашингтона к односторонности и неуважению не будет обращена вспять, Анкаре придётся искать новых друзей и союзников.

Ранее в американском посольстве в Анкаре заявили, что США продолжают оставаться для Турции надёжным партнёром вопреки существующей между странами напряжённости.