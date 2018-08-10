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Брату экс-премьера Армении выдвинули обвинение
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Брата экс-премьера Армении обвинили в незаконном хранении оружия 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Следователи предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия брату бывшего премьера Армении Овика Абрамяна — Генриху Абрамяну, в суд направлено ходатайство об его аресте, сообщили в пятницу в Специальной следственной службе.
"В рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела Генриху Абрамяну 10 августа предъявлено обвинение в том, что он незаконно приобрел и хранил оружие и боеприпасы", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В Специальной следственной службе уточнили, оружие незаконно хранилось на территории бывшего механическо-ремонтного завода в селе Мхчян, оформленного на имя Амбика Геворкяна, но фактически принадлежащего экс-премьеру. По версии следствия, брат бывшего главы правительства по предварительному сговору с Геворкяном хранил на территории предприятия семь автоматов, три ручных пулемета, две снайперские винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, самозарядный карабин, нарезное охотничье ружье, самодельный пистолет, около 3 тысяч патронов.
"Генриху Абрамяну предъявлено обвинение по статье "незаконное приобретение и хранение оружие и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Специальная следственная служба представила в суд ходатайство об его аресте", — говорится в сообщении.
Ранее директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецен заявил журналистам, что следствие проверяет версию о возможном использовании обнаруженного оружия во время разгона акций протеста 1-2 марта 2008 года.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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