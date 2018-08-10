У берегов Ливии спасли 116 мигрантов

У берегов Ливии гуманитарное судно спасло 116 мигрантов

Судно Aquarius спасло 116 нелегальных мигрантов у берегов Ливии , сообщается в заявлении морской гуманитарной организации SOS Mediterranee.

"Второе спасение осуществлено сегодня (судном — ред.) Aquarius. Одна перегруженная деревянная лодка среднего размера. 116 человек, из которых 67 несовершеннолетние без сопровождения, большинство родом из Сомали и Эритреи", — говорится в заявлении в Twitter.

​Как сообщается, всего на борту 141 спасенный мигрант (ранее были спасены 25 человек), судно находится в поисково-спасательной зоне.

Согласно заявлению, лодка находилась в международных водах в 24-х морских милях от Ливии, к северу от поселения Абу-Каммаш.

Ранее ситуация с судном Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии Мальты закрыли свои порты для судна, их согласилась принять Испания . Часть мигрантов пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2018 года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 41 тысячу человек, погибли в Средиземном море 960 человек. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали около 85 тысяч человек, 2133 мигранта утонули.