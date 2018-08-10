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Греция отзывает посла из Москвы
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Греция отзывает посла из Москвы, сообщил источник 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Греции отзывает из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правительстве.
"Такое решение принято. Решение принял лично министр иностранных дел Никос Котзиас", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ближайшие дни Фриганас вернется в Афины, в Москву будет направлен другой посол, но пока неизвестно, когда это произойдет. Официальный комментарий МИДа получить пока не удалось.
Отзыв посла происходит в период кризиса в дипломатических отношениях двух стран после взаимной высылки греческих и российских дипломатов.
МИД Греции в пятницу выпустил заявление в связи с ответными мерами России на высылку российских дипломатов. Греческий МИД назвал Россию "товарищем Турции по оружию", заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике. Афины назвали ответные меры Москвы "произвольными и мстительными".
В понедельник посол Греции в РФ Андреас Фриганас был вызван в понедельник в российский МИД, где ему была вручена нота, информирующая об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов. Греция 11 июля обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников. Москва отвергла все обвинения и заявила, что эти шаги не останутся без ответа.
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