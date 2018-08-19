Удар будет чувствительным — эксперт предрек Украине потери от ареста «Механика Погодина»

По словам эксперта, арестом российского судна Украина лишь наказывает саму себя.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сообщил, что задержание в Херсоне российского судна «Механик Погодин» — это удар по экономическим интересам Киева, не более того.

Как подчеркнул Бортник, теперь судовладельцы из России приостановят перевозки в украинские порты, что в большей степени ударит именно по Украине.

«Поскольку объемы экономики обеих стран разные, потери тоже будет разными. Удар будет более чувствительный по украинской портовой отрасли», — цитирует его слова портал «ПолитНавигатор».

При этом Бортник подчеркнул, что через российские транспортные компании «проходила значительная часть экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, в частности, подсолнечного масла».

Ранее стало известно, что российский танкер «Механик Погодин», который был незаконно в Херсоне 11 августа, будет стоять в порту три года.