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Удар будет чувствительным — эксперт предрек Украине потери от ареста «Механика Погодина» 

ТК «Звезда»
По словам эксперта, арестом российского судна Украина лишь наказывает саму себя.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сообщил, что задержание в Херсоне российского судна «Механик Погодин» — это удар по экономическим интересам Киева, не более того.
Как подчеркнул Бортник, теперь судовладельцы из России приостановят перевозки в украинские порты, что в большей степени ударит именно по Украине.
«Поскольку объемы экономики обеих стран разные, потери тоже будет разными. Удар будет более чувствительный по украинской портовой отрасли», — цитирует его слова портал «ПолитНавигатор».
При этом Бортник подчеркнул, что через российские транспортные компании «проходила значительная часть экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, в частности, подсолнечного масла».
Ранее стало известно, что российский танкер «Механик Погодин», который был незаконно в Херсоне 11 августа, будет стоять в порту три года.
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