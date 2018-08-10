Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг 

Украинские СМИ назвали «ликвидацией» убийство в Донбассе 21-летней девушки-фельдшера.
Ранее стало известно, что служащие Вооруженных сил Украины неподалеку от села Набережное в Донбассе выпустили противотанковую управляемую ракету по санитарном автомобилю «Урал», в результате чего погибли трое находившихся внутри него людей. Одной из них оказалась 21-летняя фельдшер Мария Недова, оказывавшая помощь ополченцам Донецкой народной республики.
Тем временем множество украинских СМИ, рассказывая о произошедшем своим читателям, использовали в заголовках по отношению к погибшей молодой девушке не слово «убита», а слово «ликвидирована». Например, так поступили одни из самых популярных в стране средств массовой информации — информагентство УНИАН, где заголовок уже был изменен, а также портал «Апостроф».
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