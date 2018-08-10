США применят против России план «Анаконда»

Новые санкции США нанесут России удар по двум направлениям. В ближайшее время российская экономика не слишком ощутит их влияние, но в будущем санкции создадут для РФ серьезную проблему. Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт по международным вопросам Максим Яли.

По его словам, новые санкции являются «долгосрочной стратегией» США. «Это так называемый план „Анаконда", который сужает экономические и финансовые возможности РФ, чтобы заставить ее изменить агрессивную политику, в том числе и относительно Украины “, — объяснил он. Комментируя возможное прекращение торговли между странами, Яли сказал, что „даже если она будет полностью запрещена, нельзя сказать, что это принесет большой вред российской экономике, потому что объем товарных отношений между двумя странами очень незначителен“.

По словам Яли, гораздо большее значение будет иметь запрет на поставки в РФ электроники двойного назначения и технологий. „Это сможет притормозить технологическое развитие России. Там есть сотрудничество в аэрокосмической сфере, в военных технологиях многое используется“, — отметил он.

По мнению эксперта, в экономическом плане россияне на своих кошельках лишь незначительно почувствуют влияние санкций. „Двойное влияние — незначительное экономическое давление и более значительный технологический удар, который замедляет технологическое развитие РФ. Соответственно, она не сможет экспортировать свою продукцию в другие страны мира“, — объяснил эксперт-международник.

Также Яли напомнил, что введение нового пакета санкций планируется 22 августа. По его мнению, США дают Кремлю небольшую отсрочку, чтобы „российская сторона пошла на определенные уступки, а главное — признала свою вину в отравлении Скрипалей“. При этом эксперт высказал мнение, что требование США уничтожить все химическое и биологическое оружие является для РФ невыполнимым.