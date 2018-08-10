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Украина испугалась блокады Азова
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На Украине испугались блокады Азовского побережья 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Украина опасается военно-экономической блокады Азовского побережья и намерена усилить свое военно-морское присутствие в Азовском море, говорится в сообщении по итогам визита секретаря Службы национальной безопасности и обороны страны Александра Турчинова в Донбасс.
В сообщении на сайте СНБОУ говорится, что Турчинов посетил район проведения операции объединенных сил в Донбассе, где проверялась готовность украинских военнослужащих. По словам Турчинова, в районе проведения операции объединенных сил Украины одним из наиболее угрожающих направлений остается мариупольское, где, по его утверждению, не исключено проведение «как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья».
«Секретарь СНБО Украины обсудил с командованием военно-морских сил ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС», — говорится в сообщении.
Турчинов призвал усилить военно-морское присутствие Украины в регионе путем перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ и развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря.
Ранее на Украине признали, что не способны достичь военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях.
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Комментарии14  Ещё 5 источников 
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