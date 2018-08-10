Ещё
Новая Зеландия откажется от пластиковых пакетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая Зеландия откажется от пластиковых пакетов 

News.ru 7 часов назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Melanie Bell
Новая Зеландия с 2019 года откажется от использования одноразовых пластиковых пакетов. Их производство будет запрещено, а уже существующие скоро будут выведены из оборота.
«Каждый год мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов-горы мешков, многие из которых загрязняют нашу драгоценную прибрежную и морскую среду», — приводит телеканал RNZ слова премьер-министра страны Джасинды Ардерн.
Как писал News.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках встречи с участниками саммита "семёрки" привлёк внимание к последствиям загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами, а также истощения морских биоресурсов.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день отходы такого вида находятся в самых удалённых районах Земли и влекут за собой гибель морских обитателей, нанося ущерб людям, существование которых зависит от рыболовства или же туризма.
News.ru: последние новости
Посмертная маска советского вождя продана за $17 тыс Украина опасается блокады Азовского побережья Россияне рассказали о своем отношении к Грузии
Комментарии1  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране90
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма35
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов73
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть26
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг244
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
00:30
Бензовоз взорвался в Омске
Пожары Происшествия
00:53
Город в городе: как развивается территория ЗИЛа
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение