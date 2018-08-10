Покушение на Мадуро: список подозреваемых растет

Ещё семь ордеров на арест выдали власти Венесуэлы . Распоряжения касаются подозреваемых в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро . В МВД страны считают, что эти семеро подозреваемых занимались финансированием тех, кто устроил атаку на политика.

США. В ведомстве сообщили, что на данный момент уже задержаны десять человек, а в отношении еще одиннадцати либо выданы ордера на арест, либо отправлены запросы на экстрадицию из Колумбии

Всего причастными к покушению на Николаса Мадуро считают 25 человек, в том числе — представителей колумбийских и американских властей, а также венесуэльских оппозиционеров, сообщает телеканал "Россия 24". В ответ оппозиция страны заявляет, что власти уничтожают улики, связанные с делом, и обещают провести собственное расследование.