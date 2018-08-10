Ещё
Покушение на Мадуро: список подозреваемых растет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Покушение на Мадуро: список подозреваемых растет 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Global Look Press
Ещё семь ордеров на арест выдали власти Венесуэлы. Распоряжения касаются подозреваемых в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро. В МВД страны считают, что эти семеро подозреваемых занимались финансированием тех, кто устроил атаку на политика.
В ведомстве сообщили, что на данный момент уже задержаны десять человек, а в отношении еще одиннадцати либо выданы ордера на арест, либо отправлены запросы на экстрадицию из Колумбии и США.
Всего причастными к покушению на Николаса Мадуро считают 25 человек, в том числе — представителей колумбийских и американских властей, а также венесуэльских оппозиционеров, сообщает телеканал "Россия 24". В ответ оппозиция страны заявляет, что власти уничтожают улики, связанные с делом, и обещают провести собственное расследование.
Вести.Ru: последние новости
Новые антироссийские санкции: госдепу нечего сказать Израиль ударил по Газе в ответ на "огненные шары" Пользователи Сети снова смеются над Терезой Мэй и ее реверансами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фрегат РФ два часа держал на прицеле подлодку США186
Часть россиян оставят без ОМС60
Маккейн отреагировал на санкции США против РФ50
Умер Дмитрий Брусникин151
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть2
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы Другое
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение