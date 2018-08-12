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Румынию сотрясают антиправительственные митинги
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Румынию сотрясают антиправительственные митинги 

Вести.Ru 4 минуты назад
Фото: www.vesti.ru
Требуют отставки кабинета министров и роспуска парламента. Накануне в стычках с полицией пострадали несколько сотен человек. У многих серьезные травмы. Политики меж тем обвиняют друг друга.
Во второй день протестов люди объявили: если снова будут нападения со стороны жандармов, они устроят сидячую забастовку.
На этот раз на улицы вышло 15 тысяч человек. Кроме Бухареста, акции проходят и в других городах. Обе стороны сдерживают порывы. А вот в первый день все напоминало войну.
В центре столицы собралось более 110 тысяч человек. Попытки прорваться к зданию правительства переросли в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Пострадали 450 человек, 70 были госпитализированы.
Президент страны назвал действия жандармов недопустимыми и потребовал, чтобы глава МВД взяла на себя ответственность. Тут же глава правящей социал-демократической партии объявил, что президент, по сути, поддержал атаку на конституционный строй. А в МВД заявили, что силовое вмешательство было оправданным.
"Никто не может и не должен обвинять жандармов, которые действовали согласно закону. Те, кто считают, что они вышли за рамки полномочий, должны сами это объяснить госпитализированным правоохранителям. То, что произошло, не было разгоном мирных граждан, которые хотели протестовать. Радикалы напали на государственные учреждения. В любом европейском государстве, где происходят такие конфликты, государство активно вмешивается в восстановление порядка, и это правильно", — заявил глава МВД страны Кармен Дан.
Основная масса протестующих — зарубежная диаспора. Многие приехали из Нидерландов, Италии, Испании. Говорят, вынуждены жить и работать за границей из-за коррупции и низких зарплат. Люди недовольны налоговой реформой, системой социальной помощи, хотят развития экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. Требуют роспуска правительства и досрочных выборов. В стране серьезный внутриполитический кризис
"Мы должны исходить из того, что в Румынии есть все условия и все причины, чтобы быть недовольной властью. Власть не может обеспечить развитие Румынии. Вся надежда на Европейский Союз. А ему не до Румынии. НАТО и ЕС не вкладывают в развитие страны, они только поддерживают власть, которая им выгодна. А если она не выгодна, то они всегда могут организовать протестные выступления. Я думаю, что, конечно, не обошлось без влияния извне и влияния каких-то групп, которым это правительство не выгодно", — говорит политолог Леонид Решетников.
В итоге власть расколота, оппозиция заняла непримиримую позицию, все обвиняют друг друга в подстрекательстве к насилию. К чему все это приведет, сказать трудно. Митингующие настроены решительно, впрочем, как и жандармы.
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