Запад раскрыл «базу российских шпионов»

Западные СМИ назвали Будапешт «базой российских шпионов»

«На одном из погранпостов венгерские контрразведчики, обученные на Западе, получили сведения о российском оперативнике, который собирался въехать в Венгрию. Они попросили разрешения на его преследование. В разрешении отказано, говорилось в твердом приказе из Будапешта», — привело издание в пример один из недавних случаев.

Кроме того, в статье утверждается, что российские энергетические компании подписывают «не афишируемые сделки в Венгрии», в том числе по проекту АЭС «Пакш-2» на 12 миллиардов евро. Кроме того, газета сообщила о соглашении от 2011 года, по которому российский газ якобы недорого продавался венгерским энергокомпаниям (в том числе MET Hungary), а те в свою очередь перепродавали топливо потребителям с «хорошей выгодой».