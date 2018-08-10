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Запад раскрыл «базу российских шпионов»
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Западные СМИ назвали Будапешт «базой российских шпионов» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские шпионы свободно передвигаются по территории Венгрии, используя столицу страны как базу для подготовки к задачам в Европе, пишет в четверг американская газета The Wall Street Journal.
«На одном из погранпостов венгерские контрразведчики, обученные на Западе, получили сведения о российском оперативнике, который собирался въехать в Венгрию. Они попросили разрешения на его преследование. В разрешении отказано, говорилось в твердом приказе из Будапешта», — привело издание в пример один из недавних случаев.
Кроме того, в статье утверждается, что российские энергетические компании подписывают «не афишируемые сделки в Венгрии», в том числе по проекту АЭС «Пакш-2» на 12 миллиардов евро. Кроме того, газета сообщила о соглашении от 2011 года, по которому российский газ якобы недорого продавался венгерским энергокомпаниям (в том числе MET Hungary), а те в свою очередь перепродавали топливо потребителям с «хорошей выгодой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг подозрения газеты. «Сейчас модно винить во всем Россию и российскую разведку», — сказал представитель Кремля, добавив, что страны ЕС «должны решать свои внутренние проблемы самостоятельно».
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