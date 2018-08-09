Ещё
Минск не согласен с обвинениями Киева в шпионаже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минск не согласен с предъявленными белорусу обвинениями Киева в шпионаже 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Fotolia / HappyAlex
Заместитель генпрокурора Белоруссии Алексей Стук заявил, что белорус Юрий Политика, обвиняемый Киевом в шпионаже, "не имеет и никогда не имел отношения" к деятельности белорусских спецслужб, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры республики.
Стук провел в Киеве рабочую встречу с украинскими коллегами, на которой обсуждалась ситуация вокруг расследования и судебного рассмотрения компетентными органами Украины уголовного дела в отношении белорусского гражданина, обвиняемого в шпионаже
"Алексей Стук… официально проинформировал украинских коллег о том, что … Политика не имеет и никогда не имел отношения к деятельности каких бы то ни было органов безопасности Республики Беларусь. Отметил, что его возможное осуждение за особо тяжкое преступление против Украины было бы заведомо незаконным", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, замгенпрокурора Белоруссии "выразил обеспокоенность соблюдением в украинском уголовном процессе" прав Политики. Он также обратил внимание на важность обеспечения законности при рассмотрении этого дела, беспристрастного изучения собранных против него доказательств. Кроме того, Стук указал на недопустимость получения доказательств недозволенными методами следствия.
Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.
Последние новости
Как Россия может ответить на новые санкции США Заболевшая раком жена Асада обратилась к сирийцам Америка доизолировалась. Русский газ в Китае и китайский атом в Турции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полное безобразие»9
Российский «Тор» вписался в ПВО НАТО60
Умер Дмитрий Брусникин134
Часть россиян оставят без ОМС4
Запад раскрыл «базу российских шпионов»7
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы Пожары
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение