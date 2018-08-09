Минск не согласен с обвинениями Киева в шпионаже

Минск не согласен с предъявленными белорусу обвинениями Киева в шпионаже

Заместитель генпрокурора Белоруссии Алексей Стук заявил, что белорус Юрий Политика, обвиняемый Киевом в шпионаже, "не имеет и никогда не имел отношения" к деятельности белорусских спецслужб, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Стук провел в Киеве рабочую встречу с украинскими коллегами, на которой обсуждалась ситуация вокруг расследования и судебного рассмотрения компетентными органами Украины уголовного дела в отношении белорусского гражданина, обвиняемого в шпионаже

"Алексей Стук… официально проинформировал украинских коллег о том, что … Политика не имеет и никогда не имел отношения к деятельности каких бы то ни было органов безопасности Республики Беларусь. Отметил, что его возможное осуждение за особо тяжкое преступление против Украины было бы заведомо незаконным", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, замгенпрокурора Белоруссии "выразил обеспокоенность соблюдением в украинском уголовном процессе" прав Политики. Он также обратил внимание на важность обеспечения законности при рассмотрении этого дела, беспристрастного изучения собранных против него доказательств. Кроме того, Стук указал на недопустимость получения доказательств недозволенными методами следствия.