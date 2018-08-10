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Порошенко захотел изменить конституцию
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Порошенко решил избавить конституцию от «продиктованных Кремлем» пунктов 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Президент Украины Петр Порошенко захотел убрать из конституции «продиктованных Кремлем» пункты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Порошенко заявил о необходимости закрепления в конституции планов по вступлению страны в ЕС и НАТО. Президент добавил, что никому не позволит подвергнуть сомнению курс Украины на евроинтеграцию. «Также необходимо избавиться от "продиктованных Кремлем" подзабытых конституционных основ для временного пребывания российского флота на нашей территории. У меня есть свой ответ и предложение на это», — написал украинский лидер.
Президент уверен, что у него найдется 300 голосов в Верховной Раде для внесения изменений в Основной закон.
Переходные положения украинской конституции касаются, в том числе, размещения в Крыму базы Черноморского флота РФ. После возвращения Крыма в состав России в марте 2014 года данные положения фактически утратили силу.
Порошенко не первый раз собирается внести изменения в действующую конституцию. В мае этого года он анонсировал изменение статуса Крыма, который Украина считает своим. Президент решил закрепить право крымско-татарского народа на самоопределение в рамках украинского государства.
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