Умер один из последних участников Битвы за Британию

Великобритании скончался один из последних ветеранов Битвы за Британию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Флайт-лейтенант Рональд Макай (Ronald Mackay) родился в 1917 году. Его призвали в Королевские военно-воздушные силы в августе 1939 года, за несколько дней до начала Второй мировой войны. После обучения он пилотировал истребитель «Спитфайр», отбивая налеты люфтваффе. В сентябре 1940-го его сбили, он получил серьезные ранения. После войны Макай ушел в отставку и занимался туристическим бизнесом в Шотландии.

Ветеран умер в возрасте 101 года. Теперь в живых остаются только восемь летчиков Королевских военно-воздушных сил, которые сумели отразить первое наступление Германии на Великобританию. Младшему из них 98 лет, старшему — 105.

2 августа сообщалось, что умер герой Второй мировой по прозвищу Коротышка, который был одним из самых низкорослых солдат, принимавших участие в высадке в Нормандии.

Битвой за Британию называют трехмесячное авиационное сражение между ВВС Великобритании и Германии, которое считается одной из поворотных точек Второй мировой войны. С 10 июля до 30 октября 1940 года Германия пыталась уничтожить британские ВВС, промышленность и инфраструктуру, чтобы достичь воздушного превосходства перед вторжением, но потерпела поражение. В результате после нападения на Советский Союз ей пришлось вести войну на два фронта.