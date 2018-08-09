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Умер один из последних участников Битвы за Британию
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Умер один из последних участников Битвы за Британию 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Battle of Britain Memorial Trust
В Великобритании скончался один из последних ветеранов Битвы за Британию. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Флайт-лейтенант Рональд Макай (Ronald Mackay) родился в 1917 году. Его призвали в Королевские военно-воздушные силы в августе 1939 года, за несколько дней до начала Второй мировой войны. После обучения он пилотировал истребитель «Спитфайр», отбивая налеты люфтваффе. В сентябре 1940-го его сбили, он получил серьезные ранения. После войны Макай ушел в отставку и занимался туристическим бизнесом в Шотландии.
Ветеран умер в возрасте 101 года. Теперь в живых остаются только восемь летчиков Королевских военно-воздушных сил, которые сумели отразить первое наступление Германии на Великобританию. Младшему из них 98 лет, старшему — 105.
2 августа сообщалось, что умер герой Второй мировой по прозвищу Коротышка, который был одним из самых низкорослых солдат, принимавших участие в высадке в Нормандии.
Битвой за Британию называют трехмесячное авиационное сражение между ВВС Великобритании и Германии, которое считается одной из поворотных точек Второй мировой войны. С 10 июля до 30 октября 1940 года Германия пыталась уничтожить британские ВВС, промышленность и инфраструктуру, чтобы достичь воздушного превосходства перед вторжением, но потерпела поражение. В результате после нападения на Советский Союз ей пришлось вести войну на два фронта.
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