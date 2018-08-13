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«Нестабильный» Трамп
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«Нестабильный» Трамп. В США выходит новая книга-разоблачение о президенте 

BFM.RU 44 минуты назад
Новая книга-разоблачение о Дональде Трампе выходит 14 августа. Ее автор — бывшая помощница американского президента Омароса Маниголт-Ньюман.
В книге «Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе» Маниголт-Ньюман описывает президента США как нестабильного и неспособного контролировать себя человека и сомневается в его психическом здоровье. Она обвиняет Трампа в расизме, сексизме, ненависти и презрении к женщинам.
Возможно, самой скандальной для американцев может стать история о том, что он собирался на присяге заменить Библию собственной книгой «Искусство сделки». Кроме того, Ньюман как директор по коммуникациям якобы была свидетелем того, что советы Трампу о том, что говорить, давали продюсеры телеканала Fox News. Также в книге описываются несколько странные действия Трампа — например, то, как он жует и глотает бумажные записки и презрительно отзывается о своих сотрудниках.
В январе этого года на прилавках появилась книга американского журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость» о политической кухне Белого дома в первые месяцы президентства Трампа. За три дня было продано или заказано более миллиона экземпляров.
Вероятно, книга Ньюман тоже будет пользоваться успехом, тем более что она выходит накануне промежуточных выборов в конгресс, полагает эксперт российского Совета по международным делам Максим Сучков:
Максим Сучков, эксперт российского Совета по международным делам: «Конечно, подобного рода материалы связаны со стартовавшей предвыборной кампанией, которая будет очень горячей, и по мере приближения к выборам подобных материалов будет все больше. Другой вопрос, насколько подобные материалы способны как-то повлиять на мнение избирателей, потому что, по большому счету, то, о чем говорится в этой книге, принципиально новых граней президента Трампа не открывает, американскому избирателю давно известны и обвинения в сексизме, расизме и прочее. Это просто усиливает восприятие избирателей. Для сторонников Трампа ничего не изменится, это просто будет подаваться в череде недавних предательств со стороны его ближнего окружения: и его адвокат, как выяснилось, втайне записывал все, что он говорил, ближайшая помощница. Как показала предыдущая скандальная книга „Огонь и ярость“, эти материалы прекрасно продаются, они будут задавать определенную информационную картинку на протяжении нескольких недель, но как-то кардинально изменить представление об американском президенте они не смогут».
Американская пресса уже отметила, что самые интересные пассажи из книги Ньюман документально ничем не подкреплены. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что эта книга «пронизана враньем и ложными обвинениями», а сам Трамп назвал автора «ничтожеством».
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