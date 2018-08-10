Австралиец нашел на пляже зубы гигантской акулы

В Австралии на пляже нашли зубы гигантской мега-акулы

Набор зубов гигантской доисторической мега-акулы, которая была в два раза больше белой, был найден на австралийском пляже палеонтологом-любителем, сообщает Phys.org.

Филипп Маллали наткнулся на уникальный артефакт, когда прогуливался по местности Ян-Джуке, расположенной примерно в 100 километрах от Мельбурна.

"Я шел по пляжу в поисках окаменелостей, повернулся и увидел часть зуба в валуне", — сказал он. — Я знал, что это важная находка, которой нужно поделиться с людьми. "

Старший куратор палеонтологии позвоночных музея Виктории Эрих Фицджеральд подтвердил, что семисантиметровые зубы принадлежат вымершему хищнику, известному как большая зубчатая узкозубая акула (Carcharocle angustidens).