ФБР: они используют «лучи смерти» и «препарируют» инопланетян

110 лет назад была создана одна из самых могущественных спецслужб современности — Федеральное Бюро расследований США . За это время ФБР разоблачило огромное количество самых жестоких и знаменитых преступников, завело дела на миллионы американцев, а также стало предметом бурных споров, сплетен и городских легенд.

Сегодня в бюро работает около 36 тысяч сотрудников, не считая тайных информаторов. Бюджет организации исчисляется миллиардами долларов. А еще ФБР служит неисчерпаемым источником вдохновения для писателей, режиссеров и художников, обеспечивая американский масс-культ увлекательными и кровавыми сюжетами.

От Бонапарта до библиотекаря

Инициатором создания Бюро расследований, таким было изначальное название ФБР, был Чарльз Бонапарт, внучатый племянник Наполеона. Он стал генпрокурором США в 1906 году и тут же обнаружил, что бороться с преступностью в стране практически невозможно. В каждом штате действовали свои законы. Добиться выдачи бандита из Техаса в Нью-Йорк было почти неразрешимой задачей. Грабители банков, сутенеры, убийцы, попавшись в одном штате, просто бежали в другой и там начинали все сначала.

Чтобы централизовать следствие и поиск преступников в стране, Бонапарт протолкнул через Конгресс идею создания Бюро расследований в составе министерства юстиции . Поначалу в конторе работало всего триста человек и больших успехов они не добились. Чисто физически им не удавалось отработать гигантскую территорию Соединенных Штатов.

Особенно эпичным фейлом стал провал Бюро в борьбе с немецкими шпионами и диверсантами во время первой мировой войны. Последние взрывали склады с оружием, химические и оборонные предприятия. После войны появилась новая напасть — анархисты: они ввели в моду посылать бомбы по почте. «Красным страхом» назвали в США тот период паники перед левыми радикалами.

Но все стало меняться, когда на работу в Бюро пришел Эдгар Гувер — молодой мастер-масон, антикоммунист, антисемит и женоненавистник. В 26 лет он стал замдиректора Бюро. А спустя три года, в 1924-м — возглавил его.

Гувер был маньяком контроля и учета. С раннего детства он вел дневник, где записывал каждый день в его мельчайших деталях. Эта въедливость очень пригодилась на новом посту. Всего за два года Гувер составил картотеку на четыреста пятьдесят тысяч политически неблагонадежных американцев, положив начало знаменитой базе данных ФБР. Он начал составлять базу отпечатков пальцев — с годами она стала самой большой в мире. Он поощрял привлечение сотен тысяч неформальных информаторов, а проще говоря, стукачей. Гувер создал также школу для агентов и всячески боролся с коррупцией и семейственностью в рядах сотрудников.

Все это превратило ФБР в мощную структуру, обладающую компроматом пркктически на каждого заметного американца. Долгие десятилетия Бюро практически не контролировалось ни Конгрессом, ни Сенатом США . Сотрудники следили за гражданами, прослушивали их телефоны, перлюстрировали письма, — и все это без каких либо ордеров или санкций. Гувер возглавлял эту структуру 48 лет. За это время в стране сменилось восемь президентов и все они, по слухам, страшно боялись всесильного главу ФБР.

Гангстеры и коммунисты

В 1935 году Бюро было переименовано в ФБР. К этому времени Гувер и его агенты уже стали любимцами масс-медиа. Великая депрессия ознаменовалась разгулом бандитизма. Гувер боролся с гангстерами, привлекая на свою сторону прессу.

Фэбээровцы устраивали зрелищные погони и засады на знаменитых грабителей банков. Потом сливали журналистам сочные подробности из биографий бандитов. Газетчики расцвечивали материал своей фантазией. В результате получались роскошные легенды. Про Джона Диллинджера , грабившего банки, отдававшего деньги беднякам и преданного своей подружкой. Про трагически погибших влюбленных Бонни и Клайда. Про жестокого «пулеметчика Келли». Про колоритную «Мамашу Бейкер», возглавлявшую одну из самых опасных банд в истории США. Про Нельсона «с детским личиком» — этот жестокий налетчик грабил банки, дома, магазины, убил множество людей, но из-за смазливой мордашки очень нравился женщинам.

Потом про этих бандитов писали книги, снимали фильмы, даже ставили мюзиклы. А Гувер тщательно вычитывал сценарии кинокартин, объяснял актерам, как правильно играть, а, если что-то шло не так, заставлял продюсеров их увольнять.

Гуверу действительно удалось погасить волну преступности, захлестнувшую США в 1930-е гг. Однако в то же самое время расцвела другая ипостась криминального мира — мафия. И с ней директор ФБР предпочел… не связываться. Он вообще всю жизнь утверждал, будто организованной преступности в США не существует, а рассказы про мафию — просто миф.

Поэтому в то время, как еврейская мафия Мейера объединялась с итальянской мафией Лаки Лучано, фэбээровцы ловили и отстреливали грабителей банков. А когда после войны кланы занялись наркотиками и игорным бизнесом, ФБР переключилась на политически неблагонадежных граждан.

Надо отдать Гуверу должное, его контора преследовала радикалов всех мастей. Он был вдохновителем антикоммунистической «охоты на ведьм» и организатором травли фундаменталистских религиозных сект. Он прессовал борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга и одновременно расправлялся с Ку-Клукс-Кланом.

Как минимум три президента США — Трумэн, Кеннеди, Никсон — мечтали уволить Гувера. Но сделать это им мешал страх. Гувер создал такое впечатление, будто владеет всеми секретами всех действующих политиков. Его тайного архива, сожженного сразу после его смерти, боялись как чумы. Убийство братьев Кеннеди тоже зачастую приписывают ему. Кстати, оба — и Джон, и Роберт — всерьез взялись за мафию, которой, по словам Гувера, в Америке не существовало.

Свой пост самый могущественный политик США покинул только со своей смертью. Гувера похоронили с президентскими почестями.

Легенды

После смерти Гувера и многочисленных расследований деятельности ФБР в Конгрессе и Сенате контора подрастеряла свой грозный имидж. Срок деятельности директора ограничили 10 годами. Бюджет и операции стали более прозрачными.

Но в глазах народа ФБР оставалась загадочной и всесильной. Про нее продолжают сочинять полубезумные легенды. А из сора этих легенд растут фильмы и сериалы, где фэбээровцы ловят серийных убийц, ставят опыты над инопланетянами, залезают в мозги к простым гражданам и держат всю страну под своим колпаком.

Одна из старейших легенд — это ФБР и «лучи смерти». Будто бы в 1943 году, когда умер великий изобретатель Никола Тесла , фэбээровцы изъяли его архив и нашли там чертежи некоего таинственного оружия под названием «лучи смерти». Есть версия, что в секретных лабораториях ученые смогли это оружие создать, и теперь фэбээровцы пользуются этими смертельными лучами, когда им нужно незаметно кого-нибудь убить.

Истина куда скучнее. Бумаги Теслы были действительно конфискованы после его смерти — но не ФБР, а ведомством, отвечающим за мигрантов (Тесла приехал в США из Хорватии ). Потом бумаги отдали наследникам. Ничего судьбоносного в них не нашлось.

После войны набрала популярность легенда об «икс-файлах», сверх-секретных досье ФБР, где зафиксированы случаи контакта с внеземными цивилизациями. Якобы фэбээровцы захватывали НЛО, допрашивали инопланетян и даже вступали с ними в заговоры с целью не то спасти человечество, не то погубить его. Именно эта легенда легла в основу одного из культовых сериалов современности «Секретные материалы».

В архивах ФБР действительно хранятся показания людей, решивших, что они видели НЛО, и поспешивших проинформировать об этом Бюро, но не более того.

Еще один миф повествует о том, что в архивах ФБР есть досье на каждого американца. Это далеко не так. Даже у такой мощной организации нет возможностей уследить за каждым гражданином. Хотя архивы действительно растут не по дням, а по часам. В 1975 году в картотеке Бюро было уже больше шести миллионов досье — три процента от всего тогдашнего населения США.

Регулярно возникают слухи о негласной слежке ФБР. Тут определенно сказать ничего не возможно. Фэбээровцы заверяют, что сегодня вся их деятельность абсолютно прозрачна и тайной слежки они не ведут. Однако они говорили это и в 1950-е гг., когда на преследование агентов жаловался Эрнест Хемингуэй . Писателю никто не верил, его даже положили в психушку, где «лечили» электрошоком. Доведенный до отчания слежкой и прослушиванием его разговоров Хемингуэй застрелился. И только несколько лет назад были опубликованы документы, подтверждающие, что фэбээровцы действительно следили за нобелевским лауреатом.

Популярно представление, что фэбээровцы в свободное от контактов с инопланетянами время заняты исключительно серийными убийцами. Нам же так сочно рассказал об этом Томас Харрис в своей саге о Ганнибале Лекторе.

На деле, лишь 15−20 агентов из тысяч сотрудников являются «профайлерами» — специалистами по поведению преступников. Но обычно они расследуют рядовые преступления, а серийными убийцами занимаются очень редко.

Проверить правдивость всех этих легенд проще всего, поступив в ФБР на работу. На сайте Бюро представлен широчайший выбор вакансий Требуются агенты, аналитики, лингвисты, инженеры, а также представители творческих профессий.