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СМИ узнали о дорогом подарке Порошенко сыну
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СМИ узнали о подарке Порошенко сыну на несколько миллионов гривен 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко подарил сыну, депутату Верховной рады Алексею Порошенко, часть прав на дом и крупную сумму денег, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на электронную декларацию политика.
Сын Порошенко получил 1,1 миллиона гривен (около 2,6 миллиона рублей — Прим. Ред.), а также часть дома в Козине в Киевской области стоимостью 9,5 миллионов гривен (порядка 22 миллионов рублей — Прим. Ред.).
Общая площадь дома с надворными постройками составляет более 1330 квадратных метров, отмечает издание. В декларации Петра Порошенко за 2017 год указывалось, что это строение полностью принадлежит украинскому президенту, а его стоимость на момент покупки достигала 30 миллионов гривен (более 72 миллионов рублей — Прим. Ред.).
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