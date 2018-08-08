Ещё
В Армении задержали брата экс-премьера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении задержали брата экс-премьера 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
Служба национальной безопасности Армении обнаружила на территории бывшего механико-ремонтного завода, фактически принадлежащего экс-премьеру Овику Абрамяну, большое количество оружие, его брат задержан, сообщили в среду в пресс-центре СНБ.
"В рамках находящего в ведении Специальной следственной службы уголовного дела по разгону акций протеста 1-2 марта 2008 года СНБ получила сведения о том, что на территории бывшего механико-ремонтного завода в селе Мхчян, фактически принадлежащего бывшему премьер-министру Армении Овику Абрамяну и оформленного на Абика Геворяна, незаконно хранятся оружие и боеприпасы", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В пресс-центре отметили, что 6 августа на территории завода сотрудники СНБ и Специальной следственной службы провели обыск, в результате которого были обнаружены три ручных гранатомета, семь автоматов АК-74, две снайперские винтовки СВД, три винтовки, два пистолета и патроны.
"Амбик Геворкян и брат Овика Абрамяна — Генрих Абрамян (бывший депутат парламента — ред.) задержаны", — отмечается в сообщении.
Последние новости
Дети тонули на глазах спасателей, их вытаскивали отдыхающие Миллионы возвращаются в Сирию, Америка в растерянности Эксперты назвали реальную рыночную цену бензина Аи-92
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа суть новых масштабных санкций против РФ41
США поставили РФ жесткие условия20
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева258
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом318
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию27
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение