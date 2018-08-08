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Жена Асада выступила с обращением после госпитализации
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Жена Башара Асада выступила с обращением после госпитализации 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © AP Photo / Hassene Dridi
Супруга сирийского президента Асма Асад опубликовала обращение в связи со своей госпитализацией из-за злокачественной опухоли.
"Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет", — цитирует Асму Асад Twitter канцелярии сирийского лидера.
В среду жену Башара Асада госпитализировали в Дамаске из-за злокачественной опухоли молочной железы, которую выявили на ранней стадии.
Асма Асад родилась в Лондоне и имеет, помимо сирийского, гражданство Великобритании. Она вышла замуж за Башара Асада в 2000 году, у пары есть двое сыновей и дочь.
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