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В секторе Газа договорились с Израилем о перемирии
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В Палестине заявили о достижении перемирия в секторе Газа 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В секторе Газа удалось установить перемирие между Израилем и контролирующим территорию движением ХАМАС, передает ТАСС заявление палестинских представителей.
"Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня", — говорится в заявлении.
При этом официальные власти Израиля пока эту информацию не подтвердили, более того, опровергли и сам факт ведения подобных переговоров.
Напомним, что в последние дни ситуация на этой территории обострилась: стороны обменялись серией ракетных выстрелов, в результате которых фиксировались жертвы среди гражданских лиц.
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