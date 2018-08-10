В секторе Газа договорились с Израилем о перемирии

В Палестине заявили о достижении перемирия в секторе Газа

"Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня", — говорится в заявлении.

При этом официальные власти Израиля пока эту информацию не подтвердили, более того, опровергли и сам факт ведения подобных переговоров.

Напомним, что в последние дни ситуация на этой территории обострилась: стороны обменялись серией ракетных выстрелов, в результате которых фиксировались жертвы среди гражданских лиц.