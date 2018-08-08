Эстония закрыла небо для НАТО

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Эстония после инцидента с пуском ракеты запретила полеты испанских истребителей НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Полеты испанских истребителей Eurofighter будут запрещены до прояснения ситуации со случайным выпуском ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM в ходе «воздушного патруля» НАТО, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.
Луйк заявил, что речь идет «о чрезвычайно редком и достойном сожаления инциденте», и в данный момент «самое главное — обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками (по НАТО — прим. ВЗГЛЯД) выяснить обстоятельства случившегося», передает Delfi.
>> Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
До прояснения ситуации полеты Eurofighter будут запрещены, подчеркнул министр.
Напомним, во вторник истребитель ВВС Испании в ходе «воздушного патруля» НАТО в небе над Прибалтикой случайно выпустил ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM.
Ракета имеет режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе при ошибочном запуске, однако не исключено, что она приземлилась на землю — предположительно, в 40 км к северу от эстонского Тарту.
Длина AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом.
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