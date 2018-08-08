Эстония закрыла небо для НАТО

Эстония после инцидента с пуском ракеты запретила полеты испанских истребителей НАТО

Юри Луйк. Полеты испанских истребителей Eurofighter будут запрещены до прояснения ситуации со случайным выпуском ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM в ходе «воздушного патруля» НАТО , заявил министр обороны Эстонии

Луйк заявил, что речь идет «о чрезвычайно редком и достойном сожаления инциденте», и в данный момент «самое главное — обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками (по НАТО — прим. ВЗГЛЯД) выяснить обстоятельства случившегося», передает Delfi.

До прояснения ситуации полеты Eurofighter будут запрещены, подчеркнул министр.

Напомним, во вторник истребитель ВВС Испании в ходе «воздушного патруля» НАТО в небе над Прибалтикой случайно выпустил ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM.

Ракета имеет режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе при ошибочном запуске, однако не исключено, что она приземлилась на землю — предположительно, в 40 км к северу от эстонского Тарту

Длина AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом.