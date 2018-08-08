Ещё
Грузия году надеялась на помощь Запада 10 лет назад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2008 Грузия году надеялась на помощь Запада, заявил экс-глава МИД Абхазии 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Грузия в августе 2008 года, начиная боевые действия в Южной Осетии, рассчитывала на военную помощь НАТО и США, считает экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
По его словам, на переговорах с Грузией и из общей ситуации "было ощущение того, что они надеются на внешнюю поддержку".
"У них были надежды, что американцы или НАТО разбомбят Рокский тоннель и не дадут российским войскам вовремя прийти, а они (грузинские силы — ред.) за это время закончили бы в Цхинвале", — заявил Шамба РИА Новости.
По его предположению, "ястребы" в американском истеблишменте, вроде сенатора Джона Маккейна, "подкидывали" грузинам эту уверенность.
В свою очередь, американцы, по мнению Шамбы, надеялись, что грузины разовьют наступление и без их поддержки, а уже потом вмешаются США.
Полный текст интервью Сергея Шамбы читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.
Последние новости
Дети тонули на глазах спасателей, их вытаскивали отдыхающие Миллионы возвращаются в Сирию, Америка в растерянности Жесткий сценарий: ждать ли обвала рубля в сентябре
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом140
Меладзе задержали на границе с ЕС11
Саакашвили предложил России свои гениталии
В ООН разгорелся громкий секс-скандал
У жены Асада обнаружили тяжелое заболевание
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил России свои гениталии
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение