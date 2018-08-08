Грузия году надеялась на помощь Запада 10 лет назад

В 2008 Грузия году надеялась на помощь Запада, заявил экс-глава МИД Абхазии

По его словам, на переговорах с Грузией и из общей ситуации "было ощущение того, что они надеются на внешнюю поддержку".

"У них были надежды, что американцы или НАТО разбомбят Рокский тоннель и не дадут российским войскам вовремя прийти, а они (грузинские силы — ред.) за это время закончили бы в Цхинвале", — заявил Шамба РИА Новости.

По его предположению, "ястребы" в американском истеблишменте, вроде сенатора Джона Маккейна , "подкидывали" грузинам эту уверенность.

В свою очередь, американцы, по мнению Шамбы, надеялись, что грузины разовьют наступление и без их поддержки, а уже потом вмешаются США.

Полный текст интервью Сергея Шамбы читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.