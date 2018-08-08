Грузия году надеялась на помощь Запада 10 лет назад

Грузия в августе 2008 года, начиная боевые действия в Южной Осетии, рассчитывала на военную помощь НАТО и США, считает экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
По его словам, на переговорах с Грузией и из общей ситуации "было ощущение того, что они надеются на внешнюю поддержку".
"У них были надежды, что американцы или НАТО разбомбят Рокский тоннель и не дадут российским войскам вовремя прийти, а они (грузинские силы — ред.) за это время закончили бы в Цхинвале", — заявил Шамба РИА Новости.
По его предположению, "ястребы" в американском истеблишменте, вроде сенатора Джона Маккейна, "подкидывали" грузинам эту уверенность.
В свою очередь, американцы, по мнению Шамбы, надеялись, что грузины разовьют наступление и без их поддержки, а уже потом вмешаются США.
Полный текст интервью Сергея Шамбы читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.